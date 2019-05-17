Кубок Лиги Европы на освобожденных Азербайджаном территориях
Кубок Лиги Европы, финал которой состоится 29 мая в Баку, после путешествия по европейским городам прибыл в Азербайджан и уже отправился в тур по регионам нашей страны.
Трофей отвезли в Гянджу и село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, освобожденного от армянских оккупантов в апреле 2016 года.
Жители смогут сфотографироваться с кубком. Будет также организована концертная программа и шанс выиграть билеты на финал. В мероприятии примут участие ветеран азербайджанского футбола, посол финального матча Вели Гасымов и футболист «Карабаха» и сборной Азербайджана Гара Гараев.