Мэй анонсировала «смелое предложение» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый вариант сделки по Brexit. Об этом она написала в газете The Sunday Times.
«Это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку», — говорится в статье Мэй.
Премьер-министр выразила надежду на то, что парламентарии смогут оценить новый план сделки свежим взглядом.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако из-за отсутствия в парламенте единой позиции по этапам отделения от Евросоюза сроки перенесли на конец октября. Очередные переговоры провалились 17 мая.