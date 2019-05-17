Саудовская Аравия готова к войне

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова решительно ответить на любое нападение на нее, заявил государственный министр по иностранным делам королевства Адиль аль-Джубейр, передает "Интерфакс".

На пресс-конференции он обвинил Иран в дестабилизации положения в регионе и нападениях на саудовские танкеры в ОАЭ, подчеркнул, что Саудовская Аравия готова сделать все от нее зависящее, чтобы предотвратить войну.

В то же время по его словам, Эр-Рияд «ответит со всей силой и решительностью», если другая сторона выберет путь вооруженной конфронтации.

Он призвал мировое сообщество взять на себя ответственность, чтобы не допустить обострения обстановки и вынудить Иран прекратить деятельность, которая ведется в этом направлении.