Кочарян на свободе: Ереван охватили протесты

18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего "президентов" Нагорного Карабах а.

Противники второго президента Армении Роберта Кочаряна, освобожденного судом под гарантии, потребовали вновь заключить его под стражу. Они пригрозили акциями неповиновения, если Генпрокуратура не обжалует решение суда.

Накануне активисты призвали единомышленников собраться на Площади Свободы. Противники изменения меры пресечения Кочаряна прошли шествием к зданию Генпрокуратуре и вновь вернулись на площадь, рассказали участники акции корреспонденту «Кавказского узла».

В акции, по данным организаторов, приняли участие свыше тысячи человек. Противники Кочаряна выдвинули ультиматум с требованием обжаловать решение суда до 20 мая в 16.00. В противном случае они пригрозили акциями неповиновения.

Освобождение Роберта Кочаряна стало возможным, поскольку судебная система в Армении не изменилась, заявил корреспонденту «Кавказского узла» активист Артур Мовсисян. Он назвал судебный акт саботажем против премьер-министра Никола Пашиняна. По его словам, решение суда напомнило о необходимости переходного правосудия.

«Это стало свидетельством того, что бывшая политическая элита еще пользуется влиянием на судебную систему», - пояснил Мовсисян, добавив, что 19 мая в 18.00 состоится митинг на Площади Свободы с требованием арестовать бывшего президента.