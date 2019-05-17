ВМФ Египта удерживают танкер с азербайджанским моряком

Моряки застряли в районе Айн-Сохна. Известно, что экипаж Sea Shark состоит из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один - гражданин Азербайджана.

В Египте государственный флот удерживает танкер Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе "Фонда помощи морякам "Ассоль".

ВМФ Египта задержало танкер из-за того, что тот случайно вошел в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Отмечается, что судовладельцу предъявлен иск за пересечение вод Египта на сумму в 56 миллионов долларов.

Владелец судна и фрахтователь ведут переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа, власти Египта не идут на встречу в вопросе смены экипажа.

"Вчера от экипажа пришла информация, что танкер с грузом сырой нефти планируется переместить в неизвестном направлении. Представители ВМС на борту танкера предупредили о возможном применении силы, объявили о разгрузке судна с ограничением движения экипажа", - рассказали в организации.

Со слов капитана, офицеры флота Египта угрожали оружием команде танкера. Они приказал экипажу разделиться на две группы и собраться в двух помещениях. Несмотря на плохое самочувствие некоторых членов команды, военные не разрешили допустить к ним врача.