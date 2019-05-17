"Габала" обыгрывает "Сумгаит" в финале Кубка Азербайджана На кону путевка в Лигу Европы; обновлено 17:13
Уже на 4-й минуте «Габала», имеющая в отличие от «Сумгаита» большой опыт участия в финалах Кубка, открывает счет в матче.
Отличился Стивен Монроз, забивший точным ударом головой.
* * * 17:03
В Нахчыване начался финальный матч Кубка Азербайджана по футболу, в котором встречаются «Габала» и «Сумгаит».
Ни та, ни другая команда не смогли обеспечить себе путевку в Лигу Европы через национальный чемпионат, а потому в этом матче будет разыгран не только трофей, но и билет в еврокубки.
Напомним, что победитель в этой встречи как обладатель Кубка начнет выступление в Лиге Европы не с 1-го, а со 2-го квалификационного раунда.