"Габала" обыгрывает "Сумгаит" в финале Кубка Азербайджана На кону путевка в Лигу Европы; обновлено 17:13

Отдел спорта

Уже на 4-й минуте «Габала», имеющая в отличие от «Сумгаита» большой опыт участия в финалах Кубка, открывает счет в матче.

Отличился Стивен Монроз, забивший точным ударом головой.

*      *      * 17:03

В Нахчыване начался финальный матч Кубка Азербайджана по футболу, в котором встречаются «Габала» и «Сумгаит».

Ни та, ни другая команда не смогли обеспечить себе путевку в Лигу Европы через национальный чемпионат, а потому в этом матче будет разыгран не только трофей, но и билет в еврокубки.

Напомним, что победитель в этой встречи как обладатель Кубка начнет выступление в Лиге Европы не с 1-го, а со 2-го квалификационного раунда.

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