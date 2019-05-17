Уже на 4-й минуте «Габала», имеющая в отличие от «Сумгаита» большой опыт участия в финалах Кубка, открывает счет в матче.

Отличился Стивен Монроз, забивший точным ударом головой.

* * * 17:03

В Нахчыване начался финальный матч Кубка Азербайджана по футболу, в котором встречаются «Габала» и «Сумгаит».