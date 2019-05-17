Азербайджанские банки на уровне Таджикистана до цифровых платежей как до космоса
Использование системы блокчейн, искусственного интеллекта в банковском секторе позволяют банкам оказывать клиентам услуги на более высоком и безопасном уровне. Кроме того, использование новых технологий способствует автоматизации операций, а также снижению затрат банков к минимуму. И, как показывают проведенные исследования, сегодня 80% финансовых структур в мире внедряют финансовые технологии. Так, на конец 2018 года инвестиции в финансовые технологии составили 30,8 млрд долларов, тогда как в 2011 году этот показатель составлял всего 1,8 млрд долларов. С этой точки зрения приобретает особую важность Госпрограмма по расширению цифровых платежей в Азербайджане в 2018-2020 годах, цель которой заключается в значительном расширении использования безналичных платежей гражданами, субъектами бизнеса и государственными структурами страны.
Многие вопросы внедрения новых финансовых технологий в стране были рассмотрены на прошедшем в Баку финансово-технологическом саммите (Fintex Summit). Так, Центробанк Азербайджана (ЦБА) в настоящее время работает над реализацией системы мгновенных платежей и внедрением технологий блокчейн. По словам первого зампредседателя ЦБА Алима Гулиева, эта система является одной из самых передовых в мире, которую используют более 50 стран. С этой целью Центробанк сотрудничает с компанией IBM в сфере технологии блокчейн, которая поможет Азербайджану и в сфере в цифровой трансформации экономики.
А директор Департамента платежных систем и расчетов Кямаля Гурбанова заявила, что запустить систему мгновенных платежей, когда платежи осуществляются в течение 5-10 секунд, планируется уже до конца текущего года. И система запускается как раз в рамках Госпрограммы развития безналичных расчетов в Азербайджане. В первую очередь, намечается запустить расчеты между физическими лицами, а уже в 2020 году - расчеты между юридическими лицами, кросс-расчёты между физическими и юридическими лицами и прочие элементы системы. Эта система позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365 (в любое время дня и года). Ее разработкой занимается швейцарская «CMA Small Systems AB».
Но сумеет ли банковский сектор Азербайджана в столь сжатые сроки внедрить сложнейшие технологии? По словам министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде, министерство поддерживает все инициативы, связанные с применением технологий блокчейн. Возможности применения технологий блокчейн в стране должны быть широко изучены. В настоящее время реализуется ряд мер в этом направлении. И дата-центр министерства может сыграть важную роль в этом вопросе, предоставив техническую поддержку по обработке данных. В настоящее время центр предоставляет облачные услуги местным и международным организациям в рамках своих возможностей. И нужно отметить, что одним из направлений деятельности министерства как раз и является поддержка инновационных проектов.
Тем более что все это делается не на пустом месте, поддерживает министра врио председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов. Цифровизация банковского сектора постепенно набирает обороты, считает он. Сегодня в 27 из 30 банков страны существует интернет-банкинг, а в 25 - мобильный банкинг. Стоит также отметить, что в первом квартале этого года доля электронных операций в общем портфеле составила 31%, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 22%. Параллельно продолжается совершенствование карточных систем и рост электронной торговли. В обороте находятся уже 6,8 млн. карт. А в первом квартале текущего года было выпущено 772 тыс. бесконтактных карт, что в 2,1 раза больше, чем в январе-марте прошлого года. При этом объем электронной торговли в первом квартале этого года составил 573 млн. манатов против 266 млн. манатов за аналогичный период прошлого года.
Только вот не вяжется сказанное руководителями госведомств с заявлением международного рейтингового агентства Moody`s, сделанным несколько ранее. По утверждению агентства, банки Азербайджана значительно отстают от остальных стран СНГ в процессе цифровизации. Оборот по пластиковым картам в стране составляет около 6% от доходов населения, по этому показателю мы опережаем в СНГ только Таджикистан. А число онлайн банковских счетов достигает всего 7% от общего числа счетов, что является худшим показателем среди стран СНГ. Да и по проникновению мобильной связи Азербайджан отстает от других стран региона, опережая лишь Молдову, Таджикистан и Узбекистан.
Но это не мешает госчиновника ожидать внедрения новой технологии дистанционного открытия банковских счетов в новом формате - очередному шагу к соответствию азербайджанской системы международным стандартам. Так как открытие счета без прихода клиента в банк и внедрение передовых технологий позволит перейти на новую фазу отношений «клиент-банк». И независимо от того, кто прав, а кто нет в этой дискуссии, внедрение финансовых технологий в стране необходимо расширить. Эту проблему традиционный банкинг должен решить путем расширения использования финансовых технологий, иначе банковский сектор сам окажется в проигрыше. Надо ускорить переход к открытому банкингу.