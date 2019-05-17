Мамед Эфендиев 19:09

Использование системы блокчейн, искусственного интеллекта в банковском секторе позволяют банкам оказывать клиентам услуги на более высоком и безопасном уровне. Кроме того, использование новых технологий способствует автоматизации операций, а также снижению затрат банков к минимуму. И, как показывают проведенные исследования, сегодня 80% финансовых структур в мире внедряют финансовые технологии. Так, на конец 2018 года инвестиции в финансовые технологии составили 30,8 млрд долларов, тогда как в 2011 году этот показатель составлял всего 1,8 млрд долларов. С этой точки зрения приобретает особую важность Госпрограмма по расширению цифровых платежей в Азербайджане в 2018-2020 годах, цель которой заключается в значительном расширении использования безналичных платежей гражданами, субъектами бизнеса и государственными структурами страны.

Многие вопросы внедрения новых финансовых технологий в стране были рассмотрены на прошедшем в Баку финансово-технологическом саммите (Fintex Summit). Так, Центробанк Азербайджана (ЦБА) в настоящее время работает над реализацией системы мгновенных платежей и внедрением технологий блокчейн. По словам первого зампредседателя ЦБА Алима Гулиева, эта система является одной из самых передовых в мире, которую используют более 50 стран. С этой целью Центробанк сотрудничает с компанией IBM в сфере технологии блокчейн, которая поможет Азербайджану и в сфере в цифровой трансформации экономики. А директор Департамента платежных систем и расчетов Кямаля Гурбанова заявила, что запустить систему мгновенных платежей, когда платежи осуществляются в течение 5-10 секунд, планируется уже до конца текущего года. И система запускается как раз в рамках Госпрограммы развития безналичных расчетов в Азербайджане. В первую очередь, намечается запустить расчеты между физическими лицами, а уже в 2020 году - расчеты между юридическими лицами, кросс-расчёты между физическими и юридическими лицами и прочие элементы системы. Эта система позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365 (в любое время дня и года). Ее разработкой занимается швейцарская «CMA Small Systems AB». Но сумеет ли банковский сектор Азербайджана в столь сжатые сроки внедрить сложнейшие технологии? По словам министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде, министерство поддерживает все инициативы, связанные с применением технологий блокчейн. Возможности применения технологий блокчейн в стране должны быть широко изучены. В настоящее время реализуется ряд мер в этом направлении. И дата-центр министерства может сыграть важную роль в этом вопросе, предоставив техническую поддержку по обработке данных. В настоящее время центр предоставляет облачные услуги местным и международным организациям в рамках своих возможностей. И нужно отметить, что одним из направлений деятельности министерства как раз и является поддержка инновационных проектов.