Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 городах, в том числе и в Баку.

Для болельщиков выделено 2,5 миллиона билетов. Заявки на первые 1,5 миллиона будут приниматься с 12 июня до 12 июля 2019 года на сайте euro2020.com. Еще 960 тысяч билетов будут реализованы позже среди болельщиков сборных, которые выйдут в финальную стадию. Эта партия поступит в продажу после жеребьевки 30 ноября. Часть билетов будет выделена болельщикам сборных, которые 26 и 31 марта 2020 года завоюют последние четыре путевки на Евро-2020.

Чтобы сделать Евро-2020 как можно более доступным для зрителей, УЕФА ввел следующие условия: на все матчи будут доступны билеты дешевле 100 евро; на 44 из 51 матча можно купить билеты по 50 евро или дешевле. 13 000 билетов на оба полуфинала и финал (в сумме почти 40 000 билетов) будут стоить дешевле 95 евро.

Цены на билеты на игры, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, будут дешевле, чем в остальных городах. В Азербайджане, Венгрии и Румынии матчи Евро-2020 можно будет посетить, заплатив 30 евро (билет 3-й категории), 75 евро (2-я категория) и 125 евро (1-я категория). Эти цены относятся как к играм группового этапа, так и к матчам 1/8 и 1/4 финала. Напомним, что в Баку пройдут три игры групповой стадии и один четвертьфинал.