Цены билетов на матчи Евро-2020 в Баку Объявление УЕФА
Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 городах, в том числе и в Баку.
Для болельщиков выделено 2,5 миллиона билетов. Заявки на первые 1,5 миллиона будут приниматься с 12 июня до 12 июля 2019 года на сайте euro2020.com. Еще 960 тысяч билетов будут реализованы позже среди болельщиков сборных, которые выйдут в финальную стадию. Эта партия поступит в продажу после жеребьевки 30 ноября. Часть билетов будет выделена болельщикам сборных, которые 26 и 31 марта 2020 года завоюют последние четыре путевки на Евро-2020.
Чтобы сделать Евро-2020 как можно более доступным для зрителей, УЕФА ввел следующие условия: на все матчи будут доступны билеты дешевле 100 евро; на 44 из 51 матча можно купить билеты по 50 евро или дешевле. 13 000 билетов на оба полуфинала и финал (в сумме почти 40 000 билетов) будут стоить дешевле 95 евро.
Цены на билеты на игры, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, будут дешевле, чем в остальных городах. В Азербайджане, Венгрии и Румынии матчи Евро-2020 можно будет посетить, заплатив 30 евро (билет 3-й категории), 75 евро (2-я категория) и 125 евро (1-я категория). Эти цены относятся как к играм группового этапа, так и к матчам 1/8 и 1/4 финала. Напомним, что в Баку пройдут три игры групповой стадии и один четвертьфинал.
В Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге билеты на групповой этап (кроме матча открытия) и 1/8 финала можно будет купить за 50, 125 и 185 евро. А на матч открытия, который состоится в Риме, а также на четвертьфиналы в Мюнхене и Питере билеты будут стоить 75, 145 и 225 евро.
Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне. Цены на полуфиналы будут варьироваться от 85 до 595 евро, а на финал – от 95 до 945 евро.
Стадионы поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах Евро-2020. Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.
Также напомним, что Баку будет принимать игры группы «А» в паре с Римом. То есть три матча группы пройдут в столице Азербайджана, а остальные три игры – в столице Италии. Сборная Италии, если попадет на Евро - а это более чем вероятно, - то две игры проведет в Риме, а одну встречу в Баку. Таким образом, азербайджанские фанаты итальянского футбола уже начиная с 12 июня могут запасаться билетами на матч любимой команды в Баку.