Пашинян призвал граждан блокировать здания судов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал с раннего утра перекрыть входы и выходы судов по всей Армении. Об этом премьер написал на своей официальной Facebook-странице.

"С 08:30 утра блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь. Мое выступление в 12:00 будет транслироваться в прямом эфире", — написал Пашинян.

Напомним, что 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего "президентов" Нагорного Карабаха.