Эйнулла Фатуллаев 20:50

Задолго до наступления парламентских выборов, начиная с конца прошлого года в Азербайджане начался неожиданный виток политической активизации. Пусковым механизмом для политического оживления послужило так называемое "дело блогера Мехмана Гусейнова", точнее ошибки, допущенные в ходе разбирательства вокруг скандального дела опального блогера. Однако, своевременное вмешательство президента Ильхама Алиева в качестве верховного арбитра и надвластного института справедливой воли, остановило зарождающееся протестное движение. Забытые нацдеки попытались воспользоваться ущемлением прав одного арестанта, трансформировав это самое ущемление прав одного арестанта в протестный политический процесс. Более того, оппозиция попыталась представить отдельные вспышки недовольства некоторых социальных групп как некое зарождающееся всеобщее национальное движение за реформы и демократию. Но протесты снова задохнулись. Сопротивление рассеяно… В чем заключается главный политический успех президента Ильхама Алиева?! Президент всегда, буквально во всех своих выступлениях открыто говорит о наболевших проблемах страны. Еще в прошлом году на заседаниях Кабмина, в своих традиционных выступлениях перед членами правительства, И.Алиев неоднократно говорил о проблемах в азербайджанской экономике, изъянах в фискальной, социальной и финансовой политике. Именно с прошлого года по инициативе первого лица и началась подготовка к реформированию.

Власть отказалась от так называемой модели госкапитализма, рожденной эпохой «большой нефти». По большому счету, модель госкапитализма, как отмечали представители современной прогрессивной социально-политической мысли, была характерна в нулевые годы для экономик большинства государств. Речь шла о возросшей роли госкорпораций не только в национальной, но и в мировой экономике. Именно правительства стран мира стали контролировать около 75 процентов общемировых запасов энергоносителей. И, Азербайджан, не был исключением в этом ряду. Поскольку Азербайджан, как и многие другие сырьевые экономики мира, пытался таким образом защитить внутренний рынок от посягательства иностранных монстров. И все нефтяные экономики мира выработали модель так называемого Стабилизационного Фонда в качестве главного инструмента в борьбе и конкуренции с мировыми корпорациями. Однако мировый кризис 2008 года, последующий обвал нефтяных цен и национальный банковский кризис, вызванный падением Межбанка, вокруг которого была выстроена система коррупционной пирамиды, подоткнуло правительство Азербайджана пересмотреть основы и подходы своей экономической политики. Ограничивая роль чиновничьего класса и расширяя эффективную борьбу с теневой экономикой, власти начали реализацию концепции перехода от модели госкапитализма к конкурентноспособной и диверсифицированной экономики. Согласно программной декларации власти, в новой модели доминирующую роль будет играть ненефтяной сектор. С этой целью с прошлого года и намечалось проведение структурных реформ. Процесс начался с кадровых перестановок в правительстве и смены руководителей финансового блока. А затем началась реализация целых отраслевых программ, которые эксперты на страницах нашего сайта комментировали на протяжении двух лет. Начали с налоговой реформы, затем принялись зачищать таможенное поле и повышать степень защиты и самодостаточности частного бизнеса. Как и при всех начинаниях и реформах, где-то что-то получилось, а где-то реформы натолкнулись на мощное сопротивление реакционных сил, стоящих на страже теневой экономики. Красноречивый пример – ценой политической воли президента наконец удалось сдвинуть с мертвой точки разрешение проблемы банковских кредитов после двух тяжелейших девальваций маната. Власть взяла на себя проблему выплаты кредитов малообеспеченных семей. И с целью усиления защиты наиболее уязвленных социальных классов начала повышать зарплаты и увеличивать соцпособия.

Наряду с этим президент сделал ставку на команду молодых реформаторов из программы АСАН, назначив главу системообразующего антикоррупционного органа министром сельского хозяйства. Вот уже четыре года президент прилагал неимоверные усилия для возрождения сельского хозяйства: проводились совещания, готовились пакеты реформ, внедрялись пилотные проекты… Впустую! Аграрные реформы буксовали. И своим волевым решением президент дал понять реакционным силам, что пойдет до конца в деле демонтажа прежней системы госкапитализма. В самый период коренной ломки прежней системы и перехода к революционному НЭП-у, оппозиция, в частности нацдеки попытались представить процесс реформ, как проявление слабости власти. Дескать не сама власть, а именно оппозиция и малочисленные социальные протесты и жалобы узких групп населения, заставили власть пересмотреть свою социально-экономическую политику. Своими действиями, нацдеки фактически подыграли и продолжают подыгрывать противникам НЭП-а. Неужели вопрос лишь в узкой корысти и жажде раскачать ситуацию?! Начиная с января оппозиция делала все, чтобы остановить политику реформ. Нацдеки заявляют об имитационном характере изменений и обновлений, требуя проведения глубинных политических реформ, в первую очередь. Малообразованность и ущербность не позволяет этим силам осознать очевидную истину – реформирование экономической системы, то есть базиса общественных отношений, неизбежно приведет и к изменению политической системы. А также к изменению отношений «власть-гражданское общество». Оппозиция была обязана поддержать начатые реформы и НЭП Ильхама Алиева, а не искажать картину действительности, утверждая себя в роли предвестника и предтечи этих реформ. Более того, любые реформы приводят к дезорганизации, послаблениям и даже ошибкам в работе тех или иных госведомств. Что делает оппозиция? С лихвой пытается изо всех сил и изощренно воспользоваться любой ошибкой власти. Все во имя одной цели – раскачать ситуацию.

Однако, если проанализировать общественные настроения в соцсетях, где и происходят главные политические баталии, очередная попытка нацдеков изменить ситуацию вновь захлебнулась. Даже перманентный и эпизодичный социальный протест пошел на спад. Почему? А потому что все лозунги и призывы оппозиции (мы уже давно привыкли к отсутствию альтернативных программ и концепций, одни лозунги) нашли отражение в политической повестке президента еще в 2018 года. И вот уже два года как мы наблюдаем за качественной реализацией инициатив власти. Кто может сказать, что сегодня в Азербайджане существует системная коррупция? После нейтрализации дуэта Джангира Гаджиева-Эльдара Махмудова, президенту удалось коренным образом изменить ситуацию. Системной коррупции нет, она побеждена, и искореняется. Согласитесь, одна жалоба на госчиновника может стоить ему головы. Бессовестно сейчас говорить о безнаказанности. Ильхам Алиев включил чрезвычайную систему жесткого госконтроля. Конечно же, все еще остаются острые проблемы с мздоимством и монополизмом. Но эти изъяны не носят системного характера. И президент сам говорит о проблемах вслух и открыто, называя все и всех своими именами. Разве частный бизнес не получил абсолютную свободу действий? Разве последние реформы не развязали руки предпринимателям? Не установили прозрачность и гражданский контроль над неприкосновенностью частного бизнеса? Кто из государственных ведомств может «кошмарить» бизнес? Были ли факты наездов на бизнесменов? Единицы, но малейшая огласка приводит в движение госконтроль. Разве президент не удовлетворил все пожелания и чаяния малообеспеченных граждан?! Просьба о выплате пособий семьям шехидов? Пожалуйста! Надо восстановить жилые дома в Шемахе и Ахсу после землетрясения? Конечно! И.Алиев наконец реализовал идею социально ответственного правительства. Власть подотчетна гражданам посредством системы прямой демократии. Недовольные направляются к резиденции президента. Всех выслушивают, все жалобы принимают и удовлетворяют!