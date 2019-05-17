Президент Грузии обеспокоена заявлением Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила беспокойство из-за призыва бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили «атаковать» власти страны. Об этом она написала в Фейсбуке.

До этого стало известно, что Саакашвили призвал членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которая была им создана, идти в наступление на выборах мэров, которые сейчас проходят в стране.

По словам Зурабишвили, заявление Саакашвили является антикоституционным и заставляет ее выразить свою обеспокоенность.

Она также добавила, что любой глава государства не должен делать подобные заявления вне зависимости от того, занимает ли он какую-либо должность или нет.