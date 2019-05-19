Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибшие
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Шуви Астаринского района.
Как передает Report, автомобиль VAZ-2101, управляемый жителем села 17-летним Шахрияром Аскеровым, столкнулся с автомобилем "Mercedes", управляемым жителем другого села района Мамедом Шахмурадовым.
В результате столкновения Аскеров получил многочисленные травмы. Находившийся в автомобиле пассажир, 18-летний Камиль Бахшиев, скончался на месте происшествия.
В связи с фактом ведется расследование.