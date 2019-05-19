Трамп о запрете абортов в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.

По словам американского лидера, он скорее относится к тем, кто выступает «за жизнь». При этом он делает три исключения, при которых поддерживает аборт: если женщина забеременела в результате изнасилования, инцеста или же ее жизни грозит опасность.

Трамп отметил, что аналогичной позиции придерживался и 40-й президент США Рональд Рейган.

Запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода. В частности, такое решение приняли в штатах Айова и Алабама.