Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС.
Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны. «И с начала 2000-х годов, с приходом команды Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти», — сказал Греф и подчеркнул, что не хотел бы жить в стране, где командуют олигархи.
Глава Сбербанка добавил, «что государство должно заниматься своим делом, а предприниматели — своим».