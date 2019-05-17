Huawei лишится Android из-за Трампа

Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство. Детали принятого решения еще обсуждаются внутри Google.

Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.