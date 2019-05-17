Порошенко уволил Турчинова

Петр Порошенко подписал указ об увольнении секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) Александра Турчинова. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В свой последний день в должности Порошенко удовлетворил соответствующую просьбу Турчинова. Тот решил уволиться 17 мая в связи с прекращением полномочий действующего президента, заявив, что «готов и дальше защищать страну в составе любого воинского подразделения».

Турчинов стал секретарем СНБО 16 декабря 2014 года. После свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале того же года он занял должность председателя Верховной Рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства.