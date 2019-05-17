Нефть дорожает после заседания комитета ОПЕК+

Поддержку рынку также оказывает рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном.

Нефть дорожает в понедельник на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $73,17 за баррель, что на $0,96 (1,33%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты упали в цене на $0,41 (0,56%) - до $72,21 за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,8 (1,27%) - до $63,56 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $0,11 (0,17%) - до $62,76 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, где и должно быть принято окончательное решение о дальнейшей судьбе сделки.

Комитет рекомендовал ОПЕК+ "продолжить мониторинг и анализ ситуации на нефтяном рынке, обращая особое внимание на состояние мировых запасов в ближайшие несколько недель, чтобы подготовить необходимые рекомендации к следующему заседанию стран ОПЕК и не-ОПЕК в июне 2019 года, включая дальнейшие действия во второй половине 2019 года", говорится в коммюнике комитета, опубликованном по итогам встречи.