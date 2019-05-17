Бунт в колонии Таджикистана: погибли 32 человека

На западе Таджикистана в колонии строгого режима вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на минюст страны.

Согласно информации, около 30 осужденных, которые отбывают наказание за членство в «Исламском государстве», взяли в заложники трех тюремных надзирателей, после чего убили их.

Заключенные были вооружены ножами и требовали освободить их. Позже между преступниками произошла перепалка. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу, пишет агентство.

«Непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод – сын бывшего полковника Гулмурода Халима, убитого в Сирии, Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов», - сообщает пресс-служба Главного управления по исполнению уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана.

В настоящее время ситуация в колонии взята под контроль, следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.