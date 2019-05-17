Как убедился корреспондент агентства, несмотря на дождливую погоду, гражданские активисты блокировали здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна и суда общей юрисдикции, который в субботу принял решение об освобождении экс-президента Кочаряна.

"Мы пришли сюда по призыву Никола Пашиняна и будем ждать его указаний. Суды в Армении должны служить народу", - в беседе с корреспондентом агентства отметил один из участников акции протеста.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире. Комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, глава армянского кабмина заявил, что "в стране созревает второй и самый главный этап революции".

Напомним, что суд общей юрисдикции Еревана изменил 18 мая меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство действующего и бывшего лидеров карабахских сепаратистов Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.