Главное управление Государственной дорожной полиции советует приезжающим в Баку из других городов и районов республики с 27 по 30 мая пользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении управления.

Жители Сумгаита могут пользоваться как автобусами, работающими по маршруту Баку - Сумгаит, так и электричками, движущимися в том же направлении.

На въезде в Баку организованы бесплатные автостоянки, и граждане, вынужденные приезжать в Баку на личном транспорте, могут запарковать там свои автомобили и далее добираться до ближайших станций метро посредством маршрутных автобусов.

Дорожная полиция советует в вышеуказанный период по возможности сократить использование личных автомобилей, и, в частности, рекомендуется добираться в центральную часть Баку только общественным транспортом.

Главное управление Государственной дорожной полиции совместно с другими структурами проведет необходимые меры по организации свободного передвижения многочисленных гостей, болельщиков и транспортных средств официальных лиц, которые приедут в Баку из-за рубежа смотреть финал Лиги Европы УЕФА с участием английских клубов «Арсенал» и «Челси» на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.

В день проведения финальной игры метро будет работать в усиленном режиме, в случае необходимости вход в метрополитен для пассажиров будет открыт до 04:00.

Игра начнется в 23:00 на Бакинском олимпийском стадионе.