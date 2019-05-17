Канцлера Австрии призвали уйти в отставку

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн призвал действующего канцлера Себастьяна Курца уйти в отставку вслед за Хайнцем-Кристианом Штрахе, который объявил о своей отставке после появления в СМИ скандальной видеозаписи со своим участием, передает ТАСС .

"Курц должен последовать моему примеру и расчистить путь для нового начала", - приводит слова Керна APA.

По его словам, Курцу придется рассмотреть возможность отставки, если он серьезно относится к своей ответственности.

Керн занимал пост австрийского канцлера с мая 2016 года по декабрь 2017 года.

Отметим, что в сентябре 2019 года в Австрии пройдут досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) из-за грядущего развала правительства. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.