Россия из-за Украины созывает Совбез ООН

Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по запросу России, чтобы обсудить вопросы, связанные с Украиной, говорится в документах организации, передает РИА Новости.

Россия периодически запрашивает заседания Совбеза ООН с апреля 2014 года, когда было проведено первое такое заседание, "с учетом просьбы делегации Российской Федерации о созыве срочных консультаций в связи с ситуацией на Украине".

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал украинский закон о языках.