Азербайджан увеличил импорт автомобилей

В январе - марте 2019 года в Азербайджан импортировано легковых автомобилей на $92 млн 365,4 тыс., это в 1,8 раза выше показателя аналогичного периода 2018 года, передает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на заявление правительства.

Импорт легковых автомобилей составил 7,25 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше, чем в январе-марте 2018 года, отметили в правительстве.

В январе-марте в Азербайджан также импортировано 643 грузовых автомобиля (рост в два раза) на $10 млн 151,8 тыс. (рост в 2,5 раза).

Кроме того, в указанный период в республику импортировано 44 автобуса (рост в 2,3 раза) на $1 млн 604,8 тыс. (спад на 7,4%).