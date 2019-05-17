Зеленский стал президентом Украины обновлено 11:42; видео
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На торжественном заседании Верховной Рады избранный глава государства, положив руку на Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда.
"Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый глава украинского государства.
После этого Зеленскому были вручены символы власти - булава, нагрудный знак президента Украины и гербовая печать, а глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение главы государства.
В здании Верховной Рады Украины проходит церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.
Отмечается, что Зеленский пришел на инаугурацию пешком, по пути он остановился на несколько минут для общения с собравшимися: сделал с ними селфи, а также нескольким из них «дал пять». Когда его спросили о настроении, он ответил: «Да, нормально!»
На месте также находятся командующий армией Виктор Муженко, глава Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Онуфрий вместе с главой фракции «Оппозиционный блок» Вадимом Новинским, а также участники «Квартала 95».
Из-за церемонии движение по Киеву значительно ограничили.