Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На торжественном заседании Верховной Рады избранный глава государства, положив руку на Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда.

"Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый глава украинского государства.

После этого Зеленскому были вручены символы власти - булава, нагрудный знак президента Украины и гербовая печать, а глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение главы государства.