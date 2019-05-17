Пожелания Мехрибан Алиевой в связи с месяцем Рамазан Фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила добрые пожелания азербайджанскому народу в связи с месяцем Рамазан. Обращение опубликовано на официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram, передает Trend.
«В дни благословенного месяца Рамазан, просветляющего сердца людей, призывающего их к единству, миру и спокойствию, нравственной чистоте и добрым деяниям, выражаю солидарность с вашими светлыми намерениями и желаю, чтобы Всевышний услышал и исполнил все ваши молитвы и пожелания», - говорится в обращении первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
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İnsanların qəlbini nurlandıran, onları birliyə, sülh və əmin-amanlığa, əxlaqi saflığa, xeyirxah əməllərə dəvət edən mübarək Ramazan günlərində xoş niyyətlərinizlə həmrəy olduğumu bildirir, bütün dua və diləklərinizin Tanrı tərəfindən eşidilib qəbul olunmasını arzu edirəm. В дни благословенного месяца Рамазан, просветляющего сердца людей, призывающего их к единству, миру и спокойствию, нравственной чистоте и добрым деяниям, выражаю солидарность с вашими светлыми намерениями и желаю, чтобы Всевышний услышал и исполнил все ваши молитвы и пожелания.