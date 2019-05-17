Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации объявил, что распускает Верховную Раду, передает ТАСС.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Президент дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его принять ряд неотложных законов, уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны. Он также предложил подать в отставку действующему правительству Украины, пишет Интерфакс.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом (40-й президент США Рональд Рейган): "Правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал Зеленский.