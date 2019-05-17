Зеленский распустил Раду обновлено
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации объявил, что распускает Верховную Раду, передает ТАСС.
"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.
Президент дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его принять ряд неотложных законов, уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны. Он также предложил подать в отставку действующему правительству Украины, пишет Интерфакс.
"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом (40-й президент США Рональд Рейган): "Правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал Зеленский.