Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с 20-го мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Основной темой учений является отражение атаки противника в ночное время нанесением ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление наших войск.

К учениям привлечены до 10 тыс. военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

В ходе учений с боевой стрельбой, которые пройдут на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке будут выполнены задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов, применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника, совершенствованию навыков органов управления, а также вопросам морально-психологического обеспечения личного состава.

Все действия будут выполнены с обеспечением точного взаимодействия привлеченных к учениям войск, особенно в ночное время и в сложных климатических условиях.

Учения продолжатся до 24-го мая.