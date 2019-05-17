Противники Пашиняна тоже вышли на улицы

"Все то, что происходит в Армении за последний год, большей частью делается при спонсорстве этой структуры (делегации ЕС). Спонсорстве не только финансовом, но и моральном, политическом, дипломатическом, кадровом. Процесс свержения конституционного строя в Армении был в повестке ЕС, и этот процесс начался как минимум год назад с захватом власти", - заявил перед акцией один из ее организаторов Артур Даниелян.

По его словам, в этом виноват не только Пашинян, но и структуры, спонсировавшие этот процесс.