Донором стала супруга больного.

«Приблизительно два года назад мне пересадили почку в другом медицинском центре. Но, к сожалению, с первых же дней почка не функционировала адекватно. Через год эту почку были вынуждены удалить. После этого меня направили по линии Министерства здравoохранения в Республиканский лечебно-диагностический центр для повторной трансплантации почки. Благодаря виртуозному мастерству хирурга Рашада Шолана операция прошла успешно. Я очень благодарен ему», - рассказал Анар Караев.

По словам хирурга, операция была достаточно сложной в техническом плане: «Сложность была связана с анатомическими проблемами, так как почку мы пересаживали в левую подвздошную яму. В этой части тела, куда мы анастомозируем сосуды почки, подвздошные сосуды расположены глубоко и это создаёт большие трудности во время проведения операции, но несмотря на все анатомические трудности, операция прошла успешно. На данный момент пересаженная почка совершенно нормально функционирует и реципиент и донор находятся в хорошем состоянии».