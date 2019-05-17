AzerGold рассматривает опыт Финляндии

В рамках мероприятия сотрудники ЗАО ознакомились с докладами об использовании передовой практики и инновационных технологий в оптимизации геологической разведки, автоматизации и дигитализации кернохранилищ (мест хранения образцов пород), автоматизации производства и амбарного хозяйства.

С 13 по 17 мая специалисты ЗАО AzerGold приняли участие в семинаре, организованном компанией Transeuropean Centre Limited в столице Финляндии Хельсинки.

В ходе семинара состоялся визит на рудник Йокисиву, где специалисты ЗАО рассмотрели производственную деятельность, финансово-экономические показатели и технологическую схему рудника, а также программное обеспечение GEOVIA Surpac™, широко применяемое геологами.

В рамках мероприятия был организован визит делегации в Национальное кернохранилище Государственного управления по геологической разведки Финляндии, расположенное в городе Лоппи. Здесь представители ЗАО познакомились с деятельностью лаборатории Scanmobile lab по сканированию и анализу образцов керн, также состоялись обсуждения вокруг преимуществ автоматизации и оцифрования кернохранилищ, применения цифровых технологий, функций и сфер применения сканирующего анализатора XRF.

В целях усовершенствования и оптимизации работ геологической разведки, производственных и других сфер деятельности ЗАО AzerGold придает важное значение обмену опытом в этих направлениях. Так, в рамках участия в международных мероприятиях и визитов на зарубежные производственные участки сотрудники ЗАО широко изучают иностранный опыт в горнорудной сфере, а также исследуют перспективы применения в Азербайджане передовых технологий и инновативных подходов.