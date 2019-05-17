Зеленский: «Снимите в кабинетах мои портреты и повесьте фотографии своих детей»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах не его портрет, а фотографии своих детей, и перед каждым решением смотреть им в глаза, передает 112 Украина.

«Очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона и не идол. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза», - заявил Зеленский в ходе своей инаугурационной речи.