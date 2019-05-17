МИД о задержанном в Египте азербайджанском моряке

Посольство Азербайджана в Египте держит в центре внимания вопрос с азербайджанцем - членом экипажа задержанного в этой стране танкера Sea Shark, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Посольство Азербайджана находится в постоянном контакте с египетской стороной, чтобы обеспечить юридические права нашего гражданина, отмечается в сообщении.

"Вопрос соблюдения прав наших граждан всегда находится в центре внимания", - подчеркнули в МИД.

Отметим, что в конце ноября у берегов Египта местные военные задержали судно Sea Shark под флагом Ирана. Экипаж состоит из 31 человека: 17 человек из Украины, двое из России, один из Азербайджана, остальные — граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии.