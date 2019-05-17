Депутат Верховной Рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил перепалку с новым президентом Украины Владимиром Зеленским во время его инаугурационной речи, передает 112 Украина.

Согласно информации, инцидент произошел в тот момент, когда, говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. По его словам, Киев потерял людей Крыма и Донбасса и их сознание, а власть ничего не сделала, чтобы его вернуть.

В этот момент Ляшко перебил президента, крикнув, что присутствующие в Раде депутаты «понимают украинский язык».

В ответ Зеленский заметил, что они «понимают и украинский, и русский», и поблагодарил Ляшко за то, что он «продолжает делить людей по паспорту и языку». «Украинец — это не графа в паспорте — это в сердце!» — добавил новый президент на украинском.