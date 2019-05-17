«Я вижу заговор с целью развязать войну в Карабах е и даже сдать некоторые территории». Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу, добавив, что пришло время создать парламентскую комиссию по расследованию всех обстоятельств апрельской войны 2016 года.

По словам Пашиняна, в Армении есть конкретные силы, которые пытаются «внести раскол между двумя армянскими народами».

От коррумпированной системы больше страдали жители Карабаха, чем народ Армении, подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что некоторые представители "этой коррумпированной системы используют свои личные связи для пропаганды против правительства Армении и премьер-министра".

"Изучив все факты, я вижу за всем этим заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны. Считаю эту деятельность похожей на государственную измену, и как премьер-министр Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами предприму самые жесткие меры для предотвращения подобных заговоров", – заявил он.