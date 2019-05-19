Рзаев устроил резню в доме бывшей супруги

На территории молочного совхоза в поселке Бина Хазарского района Баку произошло убийство, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, 20 мая житель Астары, ранее судимый З. Рзаев, придя в дом, который арендовала его бывшая супруга М.Рзаева, нанес ножевые ранения ей, а также дочери Самире и хозяйке дома Г.Надиевой.

Мужчина также ранил находившегося в то время в доме В.Алиева. После Рзаев покинул место происшествия.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Однако спасти В.Алиева врачам не удалось.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, З.Рзаев был задержан. Возбуждено уголовное дело.