Боевики пытались напасть на российскую базу

Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» атаковали авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка, передает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 мая. Террористы выпустили по базе шесть снарядов из реактивной системы залпового огня с территории зоны деэскалации в Идлибе. Все снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО.

В российском минобороны добавили, что использовавшуюся для обстрела установку террористов обнаружили на окраине населенного пункта Кафер-Нобль. Российские воздушно-космические силы нанесли по ней точечный удар.