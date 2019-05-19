Супругу Саакашвили не выбрали мэром Зугдиди
Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс проиграла на выборах мэра города Зугдиди, свидетельствуют предварительные итоги промежуточных выборов, опубликованные на сайте ЦИК Грузии, пишет РБК.
Согласно информации, Рулофс набирает 42,75% голосов, тогда как ее конкурент от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Георгий Шенгелия — 54,45%.
На внеочередных выборах, прошедших 19 мая, также выбирали глав городов Марнеули, Хуло, Чиатура и Зестафони. По предварительным данным, победу одержали кандидаты от правящей партии — Заур Даргалы (Марнеули), Вахтанг Беридзе (Хуло), Георгий Гогличидзе (Зестафони) и Гиви Модебадзе (Чиатура).