Массовый исход журналистов из «Коммерсанта»

Из-за публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко увольняют двух журналистов газеты «Коммерсант». Об этом они написали у себя в фейсбуке, пишет Интерфакс.

Согласно информации, из солидарности с уволенными решили покинуть издание некоторые их коллеги.

«В ближайшее время я покину ИД «Коммерсантъ», в котором до последнего момента занимал должность специального корреспондента», - написал Иван Сафронов.

«Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко».

Об этом же написал и редактор отдела политики Максим Иванов. Позже о своем решении написать заявление об уходе сообщил заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, к нему присоединилась большая часть редакции отдела политики.

Недовольство акционеров "Коммерсанта" вызвала статья «Спикеров делать из этих людей», в которой шла речь о грядущих кадровых перестановках, в результате которых Матвиенко на посту спикера Совфеда может сменить Сергей Нарышкин, а сама она возглавит Пенсионный фонд.