Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром временами усиливающийся северо-западный ветер вечером перейдет в северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-17, днем 21-25, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится от 761 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 13-18 тепла, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.
Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Апшеронском полуострове благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.