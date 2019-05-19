Трамп пригрозил Ирану «официальным концом» в случае войны

«Если Иран захочет сражаться с США, это будет официальным концом Ирана, — написал Трамп. — Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!».

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что если тот продолжит угрожать Соединенным Штатам, то «столкнется со своим концом», передает Associated Press.

Заявление Трампа прозвучало после того, как самодельная ракета упала возле посольства США в Багдаде, а также после атаки хуситов на саудовский нефтепровод.

Накануне инцидента в Багдаде тон американского лидера в отношении Ирана был примирительным. Трамп отмечал, что США не ищут вооруженного столкновения с Ираном, но и не намерены отступать, пока Тегеран не откажется от «агрессивного поведения» на Ближнем Востоке.

Накануне в интервью телеканалу Fox News президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия: «Я не позволю Ирану иметь ядерное оружие».

Трамп подчеркнул, что не хочет «вступать в войну, потому что война наносит ущерб экономике, война убивает людей». Тем не менее США не могут позволить Ирану обладать ядерным оружием, «просто нельзя допустить, чтобы это случилось», подчеркнул президент.

Во время интервью Трамп несколько раз заявлял о том, что является противником военного способа решения вопроса, и призывал Тегеран сесть за стол переговоров.