Джейхун Наджафов 15:03

В конце мая в Баку пройдет финал национального конкурса красоты «Miss & Mister Azerbaijan». Как правило, турниры такого формата главным образом преследуют цель выбора участницы на престижные всемирные конкурсы, один из которых - детище нынешнего президента США Дональда Трампа «Miss Universe». Однако в оргкомитете нашего национального конкурса настроение отнюдь не приподнятое. Самую красивую девушку страны, конечно, выберут, но претендовать на «Мисс Вселенная» она не сможет. Дело в том, что как только Дональд Трамп стал главой Белого дома и передал свое детище в другие руки, двери на этот конкурс для азербайджанских красавиц захлопнулись. С 2017 года, несмотря на неоднократные обращения к организаторам «Miss Universe», заявки на участие Азербайджана игнорируются.

«При Трампе у нас были налажены хорошие отношения с исполнительным директором конкурса Аннет Каммер, - рассказала haqqin.az учредитель и директор «Miss & Mister Azerbaijan» Анеля Ордуханова. – В 2013 году наша Miss Azerbaijan Айсель Манафова приняла участие в этом международном конкурсе, когда он проводился в Москве. К сожалению, вместе с Трампом ушла и его команда, много лет проводившая «Miss Universe». И теперь все наши звонки, электронные письма и обращения по поводу регистрационного взноса и участия наших победительниц остаются без ответа». Вообще-то проблемы Трампа с конкурсом «Мисс Вселенная» стали появляться параллельно с некоторыми его скандальным высказываниями. К примеру, заявление Трампа об ужесточении миграционной политики в отношении Латинской Америки вызвало общественное осуждение и разрыв некоторых деловых связей, в том числе и с «Miss Universe». От участия отказались Мексика и Панама. А обладательница титула «Мисс Вселенная-1996», уроженка Венесуэлы Алисия Мачадо, обвинила Трампа в грубом поведении и оскорблениях. Бойкот миллиардеру объявили и крупнейший мексиканский медиахолдинг Grupo Televisa, а также самая большая испаноязычная телесеть США Univision и NBC, которая владела половиной пакета акций «Miss Universe Organization». Тогда Трамп выкупил все акции и стал единоличным владельцем конкурса, а затем продал компанию буквально за несколько дней продюсерскому агентству WME/IMG. Вместе с тем в современном мире конкурсы красоты стали своего рода индикатором религиозного экстремизма. Так, в 2015 году в Нигерии террористическая организация Аш-Шабаб сорвала проведение конкурса «Мисс Вселенная». Организаторы спешно выбрали красавицу Вселенной в Лондоне. В том же году боевики выследили и убили Тару Фарес, 22-летнюю победительницу конкурса «Мисс Багдад».

Драматические события сопровождали и первый отечественный конкурс «Семь красавиц». В 1994 году на выступление претенденток, которое должно было состояться в Театре песни Рашида Бейбутова, уже были проданы билеты, но накануне в Бакинском метрополитене произошел теракт с многочисленными жертвами. При взрыве вагона метро погиб и один из организаторов конкурса - известный азербайджанский джазовый музыкант, композитор Рафик Бабаев. Спустя два года провести национальный конкурс «Miss Azerbaijan» взялась журналист, учредитель молодежной газеты и женского журнала Анеля Ордуханова. И как только в СМИ был объявлен набор участников, на организаторов посыпались угрозы проиранской Исламской партии Азербайджана (ИПА).

«Мы не допустим проведения этой аморальной акции», - заявили исламисты. Однако их пафосные заявления не подействовали на тогдашнего министра культуры Полада Бюлбюлоглы, который выразил официальную поддержку проведению конкурса красоты «Мисс Азербайджан». Обозленные исламисты не успокоились и стали распространять слухи, что в Театре оперы и балета, где должен был проходить финала конкурса, заложена бомба. Как вспоминает Анеля Ордуханова, проверившие здание театра сотрудники МВД и МНБ бомбу не нашли, но на всякий случай в зрительном зале сидели сотрудники в штатском. Зрители даже не подозревали, в каком напряжении были все организаторы, но все прошло благополучно. Кстати, позже ИПА попалась на шпионаже и массе других правонарушений и была лишена регистрации. На конкурсе 1996 года победила Нармина Зарбалиева. Через три года первая «Мисс Азербайджан» приняла участие в международном конкурсе «Королева клубов мира»» и вошла в финале в число красавиц из 12 стран. В следующем 1997 году «Miss Azerbaijan» проводился во Дворце Гейдара Алиева, и на нем победила Гюльсара Рзаева. Позже она завоевала 2-е место на международном конкурсе в Финляндии.

Азербайджанские красавицы удачно выступали на самых престижных конкурсах: в 2013 году Айсель Манафова стала «Miss Universe Azerbaijan 2013», в том же году Оксана Ризаева получила номинацию «Vice Miss Top of the World», а через два года на этом же конкурсе одной из победительниц стала Теграна Бахрузи, а Лала Мамедова приняла участие в международном конкурсе «Miss Intercontinental-2015», который проводился в Берлине. Так продолжалось до 2017 года, когда Трамп, став президентом, отказался от руководства организацией «Miss Universe». «Не понимаю, в чем дело. Все наши обращения по поводу регистрации на этом конкурсе азербайджанской участницы остаются без ответа. Возможно, тут есть какой-то политический контекст со стороны американцев», - не исключает Ордуханова. А вот в странах СНГ - Казахстане, Узбекистане, Армении уделяют большое внимание отбору для участия в «Мисс Вселенная». Увы, на пути наших красавиц на международный подиум есть и внутренние препятствия. Нашему участию во втором по престижности мировом конкурсе «Miss World» помешало отечественное Министерство культуры. Одним из требований организаторов «Miss World-2014» было ни к чему не обязывающее формальное одобрение госучреждением участия в нем «Мисс Азербайджан-2014» Джавидан Гурбановой. Учредители «Miss Azerbaijan» попросили Минкультуры отправить в оргкомитет «Miss World-2014» письмо с выражением поддержки азербайджанской красавицы. Но не тут-то было. Ведомство Абульфаса Гараева в ответном письме сообщило, что «не считает целесообразным оказывать поддержку и отправлять подобные письма». Не целесообразно и все! Причем, от Минкультуры не требовалась финансовая или какая-то другая материальная поддержка.