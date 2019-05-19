Кремль о скандале вокруг вице-канцлера Австрии

Россия не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу в Австрии, из-за которого ушел с поста вице-канцлер этой страны и глава правопопулистской Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, пишет Дойче велле.

Данный инцидент "не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о женщине, которая фигурирует в видеозаписи, Песков отметил, что "мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она".

Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости восстановить политическую стабильность в стране. Выступив перед журналистами в Вене, он объявил о намерении оставить в должности главу МВД Херберта Кикля, занимавшего пост генсекретаря АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео.

Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы. Президент страны Австрии Александер ван дер Беллен предложил провести перевыборы в начале сентября.