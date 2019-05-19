Минобразования воспевает любовь к гимну видео
Министерство образования к Дню Республики запустило проект «Полюбим наш гимн».
Как говорится в сообщении министерства, это один из способов, позволяющих привлечь внимание к гимну, заинтересовать детей в более глубоком осмыслении его значения и содержания.
Массовые мероприятия в этой области непосредственно направлены на обеспечение духовной, физической и психологической подготовки молодежи, чувство любви к Родине, уважение к атрибутам нашего государства и нашему гимну!
Министерство образования выражает благодарность Рафигу Исмайловой, автору этого проекта, посвященного 28 Мая - Дню Республики.