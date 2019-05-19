Трамп написал Зеленскому письмо

В послании затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества Киева и Вашингтона, сообщает «Украинская правда».

«Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», — передает слова американского министра «Газета.ру».

Отметим, что сегодня состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. После церемонии инаугурации он распустил Верховную Раду. Также в своем выступлении перед парламентариями глава украинского государства пообещал закончить конфликт в Донбассе, начав с возвращения украинских пленных.