В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб. «Почему кто-то должен платить за такую нефть? Если говорить по-честному, это и не нефть вовсе, и никто в России не может четко объяснить, кто кому и когда будет компенсировать потери от загрязненной нефти», — сказал один из источников.

Французская компания Total и итальянская Eni приостановили платежи за российскую нефть из-за ее загрязнения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, платеж должен был состояться 15 мая. При этом, в теории покупатели могут отказаться платить за купленную «грязную» нефть, потому что ее качество не соответствует стандарту, прописанному в контракте. Однако, согласно российскому законодательству, сначала должна поступить оплата за поставленное сырье, и только после этого, если его качество не соответствует стандарту, покупатель может потребовать компенсации. Ее выплата «может занять месяцы или годы», отмечает агентство.

«Наша позиция ясна. Западные компании должны сначала заплатить, а затем подать иск о возмещении убытков», — сказал представитель одной из крупнейших российских нефтяных компаний.

15 мая вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» — оператор российской части нефтепровода — компенсирует потери нефтяным компаниям из-за поставок загрязненной нефти и последующей остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

О проблемах с качеством российской нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь в страны Европы, стало известно в апреле. В дальнейшем в сырье обнаружили высокое содержание хлорорганики. Это привело к временной приостановке поставок нефти в Европу. В «Транснефти» заявили, что загрязнение было умышленным. Президент Беларуси Александр Лукашенко предварительно оценил ущерб от «грязной» нефти в сотни миллионов долларов. В «Укртранснафте» сказали, что ущерб составит один миллион долларов.