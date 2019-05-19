Полиция пресекла незаконную акцию Народного фронта в Масаллы

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку незаконного собрания членов ПНФА в Масаллы, которая не была согласована с местными органами исполнительной власти. Об этом haqqin.az сообщили официальные источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, двое организаторов незаконного собрания были приглашены в местное отделение полиции и после проведения профилактической беседы, отпущены на свободу.

Напомним, что ранее пресс-служба ПНФА сообщила о задержании нескольких членов партии, которые пытались провести собрание в Масаллы.