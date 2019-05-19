Число пользователей Nar TV выросло на 117%

Число зарегистрированных пользователей Nar TV, одного из самых инновационных продуктов на телекоммуникационном рынке Азербайджана, увеличилось на 117%. Выбор тех, то пользуется этой услугой, предлагаемой Nar, который всегда нацелен на удовлетворение динамичных требований молодого поколения, обуславливается сразу несколькими факторами.

Данное приложение предоставляет пользователям мобильность и возможность смотреть их любимые телешоу, фильмы и сериалы на мобильных телефонах или планшетах без каких-либо ограничений по времени или месту. Кроме того, чтобы улучшить пользовательский опыт, Nar постоянно проводит обновления, и система постоянно оптимизируется.

Другим важным преимуществом этого сервиса является функция родительского контроля благодаря которой несовершеннолетние зрители будут смотреть только полезный и подходящий для них контент. Таким образом, можно применить ограничение к определенным каналам с помощью PIN-кода.

С помощью приложения Nar TV можно смотреть фильмы и на азербайджанском языке. Отметим, что в базу постоянно добавляются новые фильмы, благодаря чему каждый зритель найдет тут фильмы по своему вкусу. Отметим, что для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого продукта, представленного Nar, пользователи должны загрузить обновленное приложение из Google Play и App Store. Более подробную информацию о «Nar TV» можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).