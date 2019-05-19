Дисконтная кредитная кампания по случаю Дня Республики от NIKOIL Bank

NIKOIL Bank объявляет 2% льготную кампанию на всю продукцию потребительского кредита по случаю Дня Республики. Начиная с 20 Мая каждый клиент, оформивший в Банке кредит наличными, скорый кредит, а также кредитную карту с льготным периодом, сможет воспользоваться условиями кампании.

Отметим, что в настоящее время максимальная сумма потребительского кредита в NIKOIL Bank составляет 30 000 AZN, а годовая процентная ставка начинается от 17%. Кредиты выдаются сроком до 48 месяцев. Клиенты могут воспользоваться условиями дисконтной кредитной кампании до 31 Мая, обратившись в любой из филиалов банка. Отличительной чертой указанных продуктов NIKOIL Bank от других на рынке является возможность оформления кредита с комиссией 0% и без удержания страховых расходов.

С целью обеспечения удобства клиентов филиалы NIKOIL Bank функционируют 5 дней в неделю с 09:00 утра до 17:00 вечера без обеденного перерыва. Отметим, что оплата кредитов в NIKOIL Bank стала гораздо проще. Все клиенты банка могут оплачивать свои кредиты посредством сетей платежных терминалов MilliÖn и eManat, на сайтах hesab.az и epay.az, а также на официальном сайте NIKOIL Bank удобным способом, не теряя времени в очередях.

Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981.

Адрес официальных страниц банка в социальных сетях: https://www.facebook.com/nikoilbank