Государственный комитет таможни отреагировал на публикацию ряда СМИ о том, что проживавшая в Турции гражданка Азербайджана Ханым Шабанова столкнулась с проблемами на азербайджано-грузинской границе. В частности, сообщалось, что привезенные ею домашние вещи были задержаны на таможенном посту «Красный мост» и от нее требовали уплаты таможенных пошлин за привезенную домашнюю утварь.

В Госкомитете отметили, что человек, занимавший должность начальника таможенного поста «Красный мост» был освобожден от должности еще до того, как об указанном случае написали СМИ.

«В ходе расследования, проведенного соответствующими структурами Госкомитета, было установлено нарушение законодательства при таможенном оформлении привезенных ею домашних вещей, а проводившие оформление сотрудники таможни в соответствии с приказом председателя Госкомитета были привлечены к дисциплинарной ответственности и наказаны. Было принято решение о возвращении гражданке ее вещей», - говорится в сообщении Госкомтаможни.

Кроме того, Государственный таможенный комитет выразил благодарность Ханым Шабановой за проявленную принципиальную гражданскую позицию в пресечении факта нарушения законодательства.