Зеленский предложил журналистам обращаться к нему просто по имени

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский просит обращаться к нему просто по имени, не добавляя к нему отчества. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор агентства «Ураїнські Новини» Денис Иванеско.

«В разговоре с корреспондентом «Українських Новин» Зеленский попросил не обращаться к нему «Владимир Александрович», а просто «Владимир», — написал Иванеско.

Также украинский президент во время этого разговора отметил, что первым официальным актом, который он подпишет, будет указ о роспуске Верховной рады. О намерении распустить парламент и провести досрочные выборы Зеленский заявил сегодня во время своей инаугурационной речи. Плановые выборы Рады должны пройти в октябре нынешнего года.